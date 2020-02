A la Une ... Pluvieux sur le Sud-Est, vent fort sur le Sud-Ouest et l'Est, soleil matinal et chaleur du Nord-Est aux plages

Animation satellite jusqu'à 7heures ce matin. La dépression résiduelle FRANCISCO est bien visible à l'Est de Maurice. Des nuages plus actifs sont à nouveau près du centre alors que Maurice et la Réunion sont situées dans la circulation périphérique du système. Cliquez sur l'image si nécessaire. Prévisions pour le mardi 11 Février Temps très contrasté.



➡️ Vent et pluie sur le Sud-Est tout comme au volcan. Des éclaircies probables en journée malgré tout.

➡️ Vent fort sur les plages de la Saline et de Saint Leu mais le plus souvent au soleil. Vent fort aussi à l'Étang Salé avec moins de soleil.

➡️ Chaud et ensoleillé ce matin du Nord-Est au Nord-Ouest en passant par Saint Denis avec peu de vent.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi occupe le terrain de la moitié Nord-Ouest avec quelques averses sur les pentes qui peuvent déborder brièvement vers la Grande Chaloupe.

Sur un large quart Sud-Est le temps reste maussade avec de fréquentes averses. Le temps reste très incertain et souvent bouché dans la région du volcan.



🎏 Le vent reste perturbant sur les plages de l'Étang Salé aux Roches Noires en passant par Saint Leu. Les rafales peuvent dépasser 70km/h cet après-midi vers la Saline.

De l'autre côté de l'île il atteint son maximum entre Sainte Rose et Sainte Suzanne. Là aussi des rafales peuvent dépasser 70km/h.

Le vent décoiffe aussi souvent au volcan et au Maïdo.

De Boucan en remontant vers le Nord jusqu'à Sainte Marie le vent est faible.



🌊 La mer est agitée à forte. La houle est de l'ordre de 3m sur les côtes Sud-Est et Est.

En revanche elle reste peu agitée proche du rivage entre le Boucan et Sainte Marie en passant par Saint Paul et la Possession.

Les filets de protection autorisant la baignade sont installés à Boucan.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h07 le 12 -- Coucher du soleil : 18h56 le 11



🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1007.5 hectoPascals. ➡️ Vent et pluie sur le Sud-Est tout comme au volcan. Des éclaircies probables en journée malgré tout.➡️ Vent fort sur les plages de la Saline et de Saint Leu mais le plus souvent au soleil. Vent fort aussi à l'Étang Salé avec moins de soleil.➡️ Chaud et ensoleillé ce matin du Nord-Est au Nord-Ouest en passant par Saint Denis avec peu de vent.➡️la couverture nuageuse péi occupe le terrain de la moitié Nord-Ouest avec quelques averses sur les pentes qui peuvent déborder brièvement vers la Grande Chaloupe.Sur un large quart Sud-Est le temps reste maussade avec de fréquentes averses. Le temps reste très incertain et souvent bouché dans la région du volcan.reste perturbant sur les plages de l'Étang Salé aux Roches Noires en passant par Saint Leu. Les rafales peuvent dépasser 70km/h cet après-midi vers la Saline.De l'autre côté de l'île il atteint son maximum entre Sainte Rose et Sainte Suzanne. Là aussi des rafales peuvent dépasser 70km/h.Le vent décoiffe aussi souvent au volcan et au Maïdo.De Boucan en remontant vers le Nord jusqu'à Sainte Marie le vent est faible.est agitée à forte. La houle est de l'ordre de 3m sur les côtes Sud-Est et Est.En revanche elle reste peu agitée proche du rivage entre le Boucan et Sainte Marie en passant par Saint Paul et la Possession.Les filets de protection autorisant la baignade sont installés à Boucan.La température du lagon est voisine de 28°.sont plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h07 le 12 --18h56 le 11🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1007.5 🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 28 Sainte Rose 29 Saint Benoit 30 Saint André 31 Volcan 18 Maïdo 19 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 26 Salazie 25

5 heures: cumuls de pluie sur une période de 24heures dans les stations de METEO FRANCE: pour le moment les pluies sont surtout concentrées sur le quart Sud-Est de l'île.

Météo974

M974World

Zinfos974Météo

Analyse de la situation de surface ce matin: la dépression résiduelle FRANCISCO est située à l'Est de Maurice. Loin des Mascareignes sur le Nord-Est de la zone une formation cyclonique pourrait voir le jour en fin de semaine.



Photo satellite Météosat de 7h30. La dépression résiduelle FRANCISCO se trouve à l'Est de Maurice. Les Iles Soeurs sont balayées par le vent qui charrie des nuages bas(jaune).

PATRICK HOAREAU Lu 717 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus: Des cas soupçonnés à Madagascar et aux Comores Harcèlement moral : Deux plaintes déposées contre Gérald Maillot