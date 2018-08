Plutôt séga ou maloya ?

Le séga et le maloya font partie intégrante du patrimoine réunionnais. Ces musiques et danses, apparues dès le début du peuplement de l'île, n’ont jamais cessé d’évoluer au fil des siècles.



Le séga est apparu pendant la période de l’esclavage, puis, sous le second empire un nouveau type de séga voit le jour, né de la créolisation d’un type de danse européen, le quadrille.



Le maloya regroupe des chants de complainte évoquant la douleur et la souffrance des esclaves. Le chant, qui fut longtemps interdit, est aujourd’hui reconnu au niveau mondial avec son classement au patrimoine immatériel de l’Unesco.



