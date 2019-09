Plutôt sec et ensoleillé jeudi et vendredi mais les averses reviennent par le Sud samedi

REUNION

PREVISIONS POUR LE JEUDI 19 :



Le début de matinée est ensoleillé sur la majorité de l'île si on fait fi de quelques bancs de nuages récalcitrants qui trainent par places.



Bonnes conditions au volcan, au Maïdo et dans les hauts en général où le soleil donne un coup de main au thermomètre.



La couverture péi prend possession de l'intérieur et des pentes en fin de matinée. Mais son épaisseur reste modeste.



L'après midi les nuages se fraient un chemin localement jusqu'au littoral du Nord et du Nord-Ouest. Quelques averses se déclenchent localement sur les pentes et de façon isolée sur le littoral.



Un risque d'averses temporaires persiste pour la région du Sud Sauvage.



Les sommets émergent le plus souvent de la couche nuageuse même si le Maïdo peut être temporairement accroché en fin de matinée et en début d'après midi.



Les éclaircies dominent sur les plages.



Le vent modéré avec rafales venant du Sud-Est est perceptible surtout sur les littoraux Ouest et Sud-Ouest et sur les côtes Est et Nord-Est.



La mer est agitée au vent et sur les côtes Ouest et Sud avec la présence de la petite houle de Sud au déferlement.



Les températures sont proches de la normale. On peut attendre des maximales sous abri de 28° sur l'Ouest et le Nord-Ouest et entre 24 et 26/27° du Sud-Est au Nord en passant par l'Est.



Les cirques prétendent à au moins 20° alors que le volcan et le Maïdo afficheront des valeurs proches de 15°.



Tendances pour le vendredi 20 et le samedi 21:



vendredi: sec et ensoleillé le matin. Couverture nuageuse péi plutôt modeste l'après midi.



Alizé de Sud-Est modéré avec rafales de 50 à 60km/h principalement sur le Sud-Ouest et le Nord-Est.



Les températures maximales sont en hausse et peuvent approcher 30° localement dans l'Ouest.



samedi: des nuages et des averses en provenance du Sud touchent la Réunion en journée.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU JEUDI 19 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

Graphique: vendredi en fin de journée les nuages et averses au large des côtes Sud de MADA(en bas d'image) remontent progressivement vers la Réunion. Arome. METEO FRANCE