Plusieurs véhicules brûlés à Montgaillard, la piste de la vengeance privilégiée

C’est une véritable escalade de violence que connaît l’allée des Gloxinias à Montgaillard. Comme le révèlent nos confrères du JIR ce dimanche, un conflit de voisinage entre deux familles perturbe la tranquillité habituelle de ce quartier.



Samedi, les habitants de la rue se sont réveillés avec l’odeur de fumée et de l’amertume dans la bouche. Au moins quatre véhicules ont été incendiés, dont certains appartiennent à des riverains n’ayant rien à voir dans la querelle. La police est donc venue constater les dégâts.



Cette destruction de véhicules a probablement un lien avec l’agression au couteau qui s’est déroulé dans le quartier jeudi soir. Un homme d’une trentaine d’années a été poignardé par son voisin. Touchés à l’artère fémorale, les proches de la victime ont parfaitement réagi en posant un garrot. Il a été opéré et ses jours ne seraient plus en danger.



Ce dernier avait acheté un couteau de chasse quelques jours auparavant, laissant penser au procureur qu’il y avait préméditation. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d’assassinat. Le suspect a été écroué et sera présenté au juge des libertés et de la détention.