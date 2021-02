A la Une . Plusieurs policiers municipaux positifs Covid : "Il n'y a pas de cluster", rassure Michel Fontaine

Le maire de Saint-Pierre a souhaité réagir face à l’inquiétude du syndicat FO concernant les cas confirmés de covid-19 au sein de la police municipale. "Il n’y a pas de cluster ", rassure Michel Fontaine. Par PB - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 20:07 | Lu 472 fois





" Il y a des règles sanitaires bien fixées par l’ARS. Laissons à ceux qui sont aux responsabilités le soin de faire leur travail en toute sérénité sans rajouter ce qui ne doit pas l’être". "Nous n’avons pas besoin d’une politique stérile", lance Michel Fontaine qui assure l’absence de cluster au sein de la police municipale.



Le premier magistrat en appelle au personnel communal de respecter les gestes barrière et de se conformer aux obligations de l'ARS. "Aujourd'hui, de nombreuses mesures ont été mises en place dans notre commune: gel, protections individuelles, port du masque obligatoire, isolement des cas-contact et bien entendu des cas positifs. Ces mesures doivent être respectées par tous". Le maire de Saint-Pierre "en appelle à la responsabilité de chacun et quel que soit son niveau de responsabilité au sein des services". Ce mardi, le syndicat FO a fait part de son inquiétude après que 8 cas d'agents testés positifs au coronavirus ont été déclarés au sein de la police municipale . "Un référent hygiène et sécurité est nommé, la collectivité travaille en partenariat avec l'ARS", rappelle l'édile. Selon les derniers chiffres, la capitale du sud a atteint un taux d'incidence de 85/100.000 habitants." Il y a des règles sanitaires bien fixées par l'ARS. Laissons à ceux qui sont aux responsabilités le soin de faire leur travail en toute sérénité sans rajouter ce qui ne doit pas l'être". "Nous n'avons pas besoin d'une politique stérile", lance Michel Fontaine qui assure l'absence de cluster au sein de la police municipale.