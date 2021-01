A la Une . Plusieurs passagers écopent d’une amende pour non respect des motifs impérieux

La période de communication et de clémence est passée. La Police aux Frontières passe au cran supérieur concernant la justification des motifs impérieux. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 à 15:25 | Lu 5837 fois





Ce vendredi 29 janvier, les policiers de la Police aux Frontières de la Réunion ont contrôlé l’ensemble des passagers d’un vol en provenance de Paris.



Plusieurs passagers ont écopé d’une amende de 135 euros pour non respect de l’arrêté préfectoral, informe la Police Nationale sur sa page Facebook. Cette opération de contrôle sera renouvelée dans les prochains jours.



