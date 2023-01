Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Plusieurs concertations ouvertes Des concertations du public se tiendront dans plusieurs Bassins de vie du lundi 16 janvier au vendredi 3 fevrier 2023. Le public peut se rendre dans certaines mairies annexes afin de prendre connaissance des différents dossiers d’informations (DIM) liés à des projets d’aménagement.

Consultez le DIM concernant le secteur de Cambaie

Le DIM a été réceptionné en mairie le 02 décembre 2022 et est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) aux jours et heures d’ouverture du public du lundi 16 janvier au vendredi 03 février 2023



Les observations pourront être consignées : Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS

Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr Consultez le DIM concernant le secteur de Boucan Canot

Le DIM a été réceptionné en mairie le 06 décembre 2022 et est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie de proximité de Saint Gilles Les Bains (11 rue de la plage) aux jours et heures d’ouverture du public du lundi 16 janvier au vendredi 03 février 2023



Les observations pourront être consignées : Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS et à la mairie de proximité de Saint Gilles Les Bains

Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr Consultez le

Le DIM a été réceptionné en mairie le 02 décembre 2022 et est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie annexe de La Plaine (19, Chemin des Combavas) aux jours et heures d’ouverture du public du lundi 16 janvier au vendredi 03 février 2023



Les observations pourront être consignées : Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS et à la mairie annexe de La Plaine

Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr Consultez le DIM concernant le secteur du Chemin des Fleurs

Le DIM a été réceptionné en mairie le 27 septembre 2022 et est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie annexe du Guillaume (9 Chemin de la Mairie) aux jours et heures d’ouverture du public du lundi 16 janvier au vendredi 03 février 2023



Les observations pourront être consignées : Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS et à la mairie de proximité du Guillaume

Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr Consultez le DIM concernant le secteur de la rue ANJOU

Le DIM a été réceptionné en mairie le 15 décembre 2022 et est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie de proximité de Saint Gilles Les Bains (11 rue de la plage) aux jours et heures d’ouverture du public du lundi 16 janvier au vendredi 03 février 2023



Les observations pourront être consignées : Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS et à la mairie de proximité de Saint Gilles Les Bains

Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr Consultez le DIM concernant le secteur de la route Hubert DELISLE

Le DIM a été réceptionné en mairie le 02 décembre 2022 et est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie annexe de Tan-Rouge (4 Chemin de la Mairie) aux jours et heures d’ouverture du publicdu lundi 16 janvier au vendredi 03 février 2023

Les observations pourront être consignées : Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS et à la mairie de proximité de Tan-Rouge

Par mail : urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr Consultez le DIM concernant le secteur de la route du Maïdo

Le DIM a été réceptionné en mairie le 12 décembre 2022 et est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie annexe du Guillaume (9 Chemin de la Mairie) aux jours et heures d’ouverture du public du lundi 16 janvier au vendredi 03 février 2023

Les observations pourront être consignées : Dans un registre tenu à la disposition du public au service ADS et à la mairie annexe du Guillaume

