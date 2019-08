Plusieurs collectes de sang pour ce mois d’août 2019 : Soyez au rendez-vous!

Afin de maintenir à un niveau satisfaisant les réserves en produits sanguins tout au long de cet hiver austral – une période toujours difficile pour le don de sang – l’Établissement français du sang invite chacun à se mobiliser activement.



Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à la Réunion. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés.



En ce mois d’août, il est essentiel que la mobilisation se poursuive tout au long des prochaines semaines pour contrebalancer la baisse de fréquentation des collectes liée aux départs en vacances.



Tous les donneurs et futurs donneurs sont invités à donner.



Venez nombreux !



– Mairie de Saint-Gilles Les Hauts, les lundi 19 et mercredi 28 août 2019 de 8h30 à 12h30.

– Ciné Cambaie Saint-Paul (salle Mascareignes), le mercredi 21 août 2019 de 11h00 à 16h00.

– Manifestation sportive OMS Jour de Sport Santé – salle de conférence (34 quai Gilbert Front de mer), le dimanche 25 août de 9h30 à 15h30



L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. A la Réunion, 120 dons sont nécessaires chaque jour. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !