Plusieurs classes visitent L’astrolabe au port des Galets

Le communiqué :



Plusieurs classes labélisées « classes TAAF » des écoles Iris Hoarau du Tampon, Les Camélias de Saint-Leu, du lycée général et technologique Mahatma Gandhi de Saint-André, et du lycée professionnel Léon de Lepervanche du Port se sont succédé pour visiter le patrouilleur polaire, L’Astrolabe, depuis 3 semaines. Cela rentre dans le programme organisé par le trinôme académique réunissant le rectorat, les forces armées et l’association régionale (AR27) de l’IHEDN. Les élèves de différents niveaux (primaire, collège et lycée) ont tout au long de l’année des projets bien différents portant sur les Terres australes et antarctiques françaises en lien avec les partenaires (Kélonia, Ifremer, FAZSOI, etc.). Les élèves de CE1 en visite hier matin proposent tous les samedis jusqu’au mois d’août sur Réunion La 1er, des podcasts radio.



Propriété des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), et mis en œuvre et entretenu par la Marine nationale, L’Astrolabe est un navire brise-glace né d’un partenariat conclu entre les TAAF, la Marine nationale et l’Institut polaire français (IPEV).