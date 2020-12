Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Plus que quelques jours pour vous inscrire à la 11ème Édition du Concours Cours & Balcons Fleuris !



Ce concours a pour objet de récompenser les actions menées par les particuliers et les professionnels en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leurs cours individuelles ou de leurs balcons s’ils résident ou exercent en habitat collectif. Il se divise en trois catégories : les cours individuelles, les balcons et les professionnels. Lors des inscriptions les candidats devront préciser s’ils s’inscrivent en tant que particulier ou en tant que professionnel(le).

La catégorie professionnelle regroupe les candidatures des entreprises ou associations autres que celles spécialisées dans les espaces verts, le jardinage ou les pépinières. Le jury sera le seul apte à déterminer l’appartenance d’un candidat à une catégorie ou à une autre.

La plus belle cour individuelle décrochera un bon d’achat d’une valeur de 150 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune. En seconde position, c’est un bon d’achat d’une valeur de 100 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune. Enfin, pour la troisième plus belle cour, c’est un bon d’achat d’une valeur de 50 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune.

À noter qu’un bon d’achat de 20 euros sera remis aux dix participants suivants ayant obtenu les meilleures notes.

Pour la catégorie balcon : le premier prix est un bon d’achat d’une valeur de 150 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune. Pour le second prix, un bon d’achat d’une valeur de 100 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune et enfin, un bon d’achat d’une valeur de 50 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune pour la troisième place.

Pour la catégorie professionnelle : le premier prix est un bon d’achat d’une valeur de 100 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune. Pour le second prix, un bon d’achat d’une valeur de 75 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune et enfin un bon d’achat d’une valeur de 50 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune pour la troisième place. Un bon d’achat de 20 euros sera remis aux dix participants suivants ayant obtenu les meilleures notes.

Les inscriptions se font auprès du service Développement Durable, du 1er au 31 décembre 2020, soit par téléphone au 02 62 34 49 28, soit par mail à l’adresse suivante concours.public@mairie-saintpaul.fr.

Vous pouvez également télécharger le formulaire pour les inscriptions

Le règlement du concours est disponible

Les résultats du concours seront publiés sur le site de la Mairie de Saint-Paul. L’annonce des résultats se fera à partir du 15 février 2021.

