Communiqué Plus que quelques jours pour s’inscrire sur les listes électorales

Il ne reste plus que quelques jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Par N.P - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 15:34

Le communiqué de la préfecture :



Dans quelques semaines, les Français seront appelés aux urnes. La prochaine élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022.



Pour s’exprimer aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans et pour les personnes ayant obtenu la nationalité française après 2018.



Tous les citoyens se trouvant dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote...), doivent faire la démarche de s’inscrire.



Afin de simplifier les démarches, le ministère de l’Intérieur a mis en ligne une plateforme qui permet de vérifier sa situation électorale (lieu et numéro de bureau), de s’inscrire sur les listes électorales et de donner procuration:



Pour l’élection présidentielle, les dates limites d’inscription sont fixées :



- au mercredi 2 mars 2022 pour l’inscription en ligne

- au vendredi 4 mars pour les démarches en mairie ou par courrier.





Dans quelques semaines, les Français seront appelés aux urnes. La prochaine élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022.Pour s’exprimer aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans et pour les personnes ayant obtenu la nationalité française après 2018.Tous les citoyens se trouvant dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote...), doivent faire la démarche de s’inscrire.Afin de simplifier les démarches, le ministère de l’Intérieur a mis en ligne une plateforme qui permet de vérifier sa situation électorale (lieu et numéro de bureau), de s’inscrire sur les listes électorales et de donner procuration: https://www.elections.interieur.gouv.fr/ Pour l’élection présidentielle, les dates limites d’inscription sont fixées :- au mercredi 2 mars 2022 pour l’inscription en ligne- au vendredi 4 mars pour les démarches en mairie ou par courrier.





Publicité Publicité