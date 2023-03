Communiqué Plus que jamais : grève jusqu’au retrait !

Par UD-FO - Publié le Jeudi 23 Mars 2023 à 09:43

Le communiqué :



Au moment où plus de 70 % de la population rejette la réforme des retraites et que des millions de travailleurs manifestent massivement depuis le 19 janvier pour dire non aux 64 ans, le Président Macron s’entête à persister dans son cynisme et son mépris envers ceux qui produisent la richesse du pays. Il fait preuve de déni et de mensonge en accusant les opposants à sa réforme de n’avoir fait aucune proposition ! Ces propos montrent une déconnexion de la vraie vie de la part du Président.



Dans un contexte où les fins de mois sont difficiles, les prix flambent et l’inflation est galopante, l’allocution du président ne fait qu’attiser la colère et renforcer la détermination des salariés à obtenir le retrait par la grève et le blocage de l’économie. Il a confirmé également que ce sont les travailleurs qui paieront la facture de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine en poursuivant sa politique de destruction des conquêtes ouvrières obtenues après-guerre.



Au lieu de renforcer les services publics, d’augmenter les salaires et d’améliorer les conditions de travail, le président fait du maintien de l’ordre, de la répression et de l’armée ses priorités.



Plus que jamais, FO appelle l’ensemble des salariés à manifester massivement demain et à étendre la grève partout pour faire reculer Macron.



Pour FO, le message est clair : GREVE jusqu’au RETRAIT !



Jean Paul Paquiry

Secrétaire Adjoint