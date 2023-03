A la Une . Plus que 2 heures de décalage entre La Réunion et la métropole

Dans la nuit du samedi 25 mars au dimanche 26 mars, la métropole est passée à l'heure d'été. A 2 heures du matin, il faudra, dans l'Hexagone, avancer sa montre d'une heure, il sera alors 3 heures du matin. La Réunion n'est pas concernée par ce changement mais retrouve un décalage de deux heures. Par Regis Labrousse - Publié le Dimanche 26 Mars 2023 à 04:00

Ce dimanche 26 mars, la métropole change d'heure. À 2h du matin, il sera 3h. Cela représente, concrètement, une heure de sommeil en moins.



En ce qui concerne La Réunion, le décalage horaire de trois heures passe donc à deux heures.



Ce système de changement d'heure est mis en place depuis 1976. Il a pour but de réaliser des économies d'énergie afin que les heures de la journée correspondent plus à l'éclairage naturel du soleil.



Ce système devait être modifié de manière définitive en 2021. En effet, le Parlement européen avait adopté à 410 voix pour, 192 contre et 51 abstentions, une directive laissant à chaque pays le choix de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Ce projet a été suspendu provisoirement suite à la crise COVID.