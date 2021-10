A la Une .. Plus qu'une semaine pour s'inscrire au Rallye de Saint-Joseph

Voici le communiqué Par NP - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 08:31

Il reste tout juste une semaine pour s’engager aux équipages souhaitant participer au 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR. Pour cette troisième épreuve d’un Championnat de la Réunion forcément raccourci pour cause de Covid19 en début de saison, les équipages ayant participé au Rallye de Régularité lors du Tour Auto seront de nouveau présents sur les tracés lors des épreuves diurnes.



Fin Juillet, de magnifiques bolides avaient eu l’occasion de vrombir et profiter de tracés réservés à la vitesse et totalement sécurisés. Parmi la caravane de VMRS «civiles» qui avaient souhaité pouvoir profiter du potentiel de leur voiture, nombre de concurrents avaient opté pour un teutonne.



BMW dispose d’une histoire en sports mécaniques particulièrement flatteuse et riche en trophées divers. Motoriste dès ses débuts, BMW s’est très rapidement orienté vers les modèles sportifs dès les années 30 avec la 328. Devant l’engouement suscité par ses modèles sportifs, BMW créé une filiale à part entière ayant pour objet de développer des modèles dédiés aux sports sur base de BMW "classiques". BMW M était donc porté sur les fonds baptismaux en 1972 avec pour objectifs de développer des véhicules appelés à évoluer en Grand Tourisme et plus largement en compétition. Cette signature est depuis devenue légendaire et la griffe M vient honorer la gamme de modèles "traditionnels" de la firme bavaroise. Pour tout amateur de belles voitures, ce M est emblématique d’un savoir faire reconnu partout sur la planète.



Une M3 est plus, bien plus qu’une BMW série 3. Le directeur de Leal Réunion, représentant BMW à la Réunion ne se fait jamais prié pour évoquer cette riche histoire. "Les sports mécaniques sont dans les gênes de BMW. Non seulement la marque développe des modèles de compétition et notamment des groupes motopropulseurs mais est toujours très étroitement lié aux sports mécaniques en général. La marque fournit des voitures de sécurité en formule électrique mais également en MotoGP", expliquait P.A. Rebboah. "La Réunion compte un nombre incroyable de passionnés de sports mécaniques et notamment de rallye. Nous partageons totalement cette passion! Afin de permettre aux organisateurs de continuer à proposer de tels rassemblements, notre marque a opté pour une aide financière essentielle à ces organisateurs. Dans la continuité du Tour Auto, nous sommes toujours aux côtés de l’ASA Réunion pour le Rallye de Saint Joseph", précisait le Directeur Général.



Cette avant dernière épreuve de la saison sera une nouvelle fois l’occasion de voir évoluer des voitures dites de série sur des spéciales de rallye. Seuls 15 équipages pourront disputer cette formule initiée par l’ASA Réunion fin Juillet lors du 52e Tour Auto. Côté rallye "moderne", un maximum de 85 équipages seront alignés et le temps presse pour les éventuels retardataires...