"Plus près de la Chine": un don de 400 livres pour une coopération renforcée entre la Chine et La Réunion

Ce mardi matin, à la Villa du Département, s’est tenue une cérémonie de remise de dons, qui n’avait rien d’anodin.



Une délégation d’une dizaine de personnalités de l’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec l’Etranger (APCAE) est venue officiellement remettre plus de 420 livres au Conseil départemental de La Réunion, représenté par le Vice-Président délégué à la coopération nationale et internationale Daniel Gonthier.



L’APCAE est la plus grande et la plus ancienne association chinoise qui œuvre pour la coopération internationale. Depuis sa création, elle a travaillé à la mise en œuvre d’actions de coopération avec plus de 150 pays.

Des livres pour mieux se comprendre La Directrice générale de l’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec l’Etranger, Madame LI XINYU, nous explique qu’offrir des livres c’est d’abord « faciliter la compréhension mutuelle et raccourcir la distance entre nos peuples » car les livres « cristallisent l’intelligence de l’humanité ».



Si la cérémonie a eu lieu à la Villa du Département, les livres offerts pourront être consultés à la Bibliothèque départementale, lieu symbolique puisqu’il s’agit de la plus ancienne de La Réunion au cœur historique de Saint Denis. Les livres permettront aux lecteurs réunionnais de mieux connaître la Chine tant du point de vue de la culture, que de la médecine, de l’agriculture, de la langue ou encore à travers des livres orientés vers la jeunesse.



Cette remise de livres est un point de départ car il s’agit de pouvoir s’appuyer sur l’existant pour construire « un bel avenir ensemble » rajoute t-elle.



En effet, le Conseil départemental a depuis longtemps été en lien avec la Chine sur les plans culturels et sportifs à travers le soutien aux associations, aux manifestations, aux résidences d’artistes, aux expositions, et de nombreux autres partenariats.

Après la culture, l’agriculture, les personnes âgées ou encore l’insertion… Aujourd’hui, la volonté commune est de proposer un travail commun sur divers domaines d’activité.



Le Conseil départemental travaille avec l’APCAE, et toujours en lien avec le Consulat de Chine mais également la Fédération des Associations Chinoises, pour établir « un partenariat qui s’élargirait aux domaines de la culture, de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, de l’hébergement des personnes âgées ou encore de l’insertion des jeunes. », nous a détaillé Daniel Gonthier ce matin.



Ainsi, la délégation était composée, en plus des membres de l’APCAE, de personnalités issues du monde agricole et rural ou encore des nouvelles technologies.



Le Vice-Consul Général Adjoint Monsieur TYAN YE ajoute que « La Réunion est un lieu très spécial : l'Europe dans l'Océan Indien, la France à l'est du continent Africain (..), c’est une île jeune, c’est une île pleine de richesses, c’est une île qui possède beaucoup de potentiels. »



Le Vice-président Daniel Gonthier conclut qu'une déclaration d'engagement est envisagée entre la Ville du Tampon, la Municipalité de Meizhou afin de préfigurer « une convention de coopération décentralisée ».





