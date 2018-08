Plus de trois millions d’euros de travaux engagés dans les écoles de Saint-Paul

Le premier magistrat de la Ville effectuait des visites de chantier ce lundi 13 août afin de s’assurer de la réalisation des opérations de remise en état menées par les équipes municipales. Ces travaux visent à renforcer et à améliorer l’accueil des 13.954 élèves des 67 écoles de la cité saint-pauloise.



D’autres aménagements vont se poursuivre après la rentrée. Mais que les parents se rassurent, ils seront accomplis en toute sécurité pour ne pas perturber l’environnement de travail de leurs enfants. Pendant les vacances scolaires, des préaux étaient construits à la maternelle de Saint-Gilles-les-Hauts, aux primaires Paul-Julius-Bénard, de l’Éperon, de Bois de Nèfles et d’Evenor-Lucas.



Autres réalisations: celles de deux classes modulaires aux écoles élementaire Louise-Siarane et primaire de Bellemène et d’une salle de bâtiment à l’école de Palmiste. Un parking était créé à l’école maternelle de Cinq Heures avec également la réhabilitation de sept sanitaires (Écoles maternelle Caramboles, élémentaire Hermitage-les-Bains, Anne-Marie-Soupapoullé à Ravine Daniel, Adèle-Ferrand de Plateau Caillou, maternelles de Bellemène Canot et Balance et primaire de Bac Rouge).



Sans oublier l’installation de ventilateur à l’école élémentaire du Bernica, les extensions du réfectoire de l’école primaire Adèle-Ferrand (partie élémentaire et aménagement d’une partie de cour) et de la cuisine de l’école élémentaire de Grande Fontaine avec la climatisation de l’école maternelle les Bougainvilliers.



Autres actions portées par la Ville: la numérisation des établissements, le renouvellement du matériel scolaire (photocopieurs) et l’achat de matériel de sport.