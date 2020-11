A la Une . Plus de risques de cyclones à La Réunion cette saison

Les climatologues de plusieurs pays se sont rencontrés en septembre dernier lors du forum régional des prévisions saisonnières du sud-ouest de l’océan Indien. Si la version définitive des prévisions est attendue prochainement, les experts du climat ont toutefois défini une première tendance : la quantité de cyclones sera normale, mais les trajectoires pourraient affecter les îles habitées de façon plus importante. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 7 Novembre 2020 à 08:13 | Lu 1297 fois

La Réunion va-t-elle connaître un cyclone cette année ? En cette période de sécheresse sur l’île, le passage d’un ou plusieurs météores serait le bienvenu pour recharger les nappes phréatiques. Si en météorologie, rien n’est jamais certain, les premières tendances peuvent laisser penser que quelques passages pluvieux vont nous concerner dans les trois mois à venir.



Réunis lors du neuvième forum régional des prévisions saisonnières du sud-ouest de l’océan Indien, les climatologues de la zone ont émis une première tendance sur la saison cyclonique entre novembre et janvier. Selon eux, l’activité sera proche de la normale avec entre 8 et 10 cyclones nommés attendus dans le bassin.



Cependant, un changement de typologie pourrait être favorable aux îles, dont le besoin d’eau se fait sentir. Lors des dernières saisons, les cyclones avaient tendance à descendre rapidement vers le sud-est. Cette année, la zone de cyclogenèse privilégiée pourrait être déplacée à l'est de Diego Garcia, mais les cyclones pourraient, eux, se déplacer vers le sud-ouest avec des trajectoires paraboliques privilégiées. Toutes les îles habitées - dont La Réunion - pourraient être touchées par les systèmes tropicaux.



Les météorologues restent toutefois prudents sur cette première tendance et une prévision définitive est attendue le 16 novembre.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité