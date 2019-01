Plus de problèmes de paiement des chèques CESU et APA

Le Département informe que les difficultés liées au paiement des Chèques Emploi Service Universel (CESU), APA (Aide aux Personnes Âgées) sont complètement résolues.



Pour rappel, le problème de paiement des chèques CESU vient d’une défaillance de la société UP, suite à un échec de la mise à jour de leur logiciel, que le Département n’a pas cessé de dénoncer.



Depuis lundi, pour le paiement des chèques du mois de janvier, la société UP a procédé à une nouvelle phase de maintenance pour solutionner la situation, suite aux nombreuses demandes du Président Cyrille Melchior et des services du Département.



La société UP nous confirme que le site de paiement est redevenu opérationnel cet après- midi. Les bénéficiaires ayant reçu leurs chèques peuvent donc dès à présent les encaisser selon la procédure habituelle.



De plus, pour les paiements du mois de décembre, après la mise en place d’une cellule de crise (renforcement majeur des équipes du Département, à savoir 10 fois les effectifs habituels), la situation a été régularisée pour la majeure partie des bénéficiaires.



S’il y a des bénéficiaires non payés pour le mois de décembre, la cellule de crise les accompagnera. La cellule de crise reste à la disposition et à l’écoute des bénéficiaires pour les aider dans toutes leurs démarches.