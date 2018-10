A la Une . Plus de la moitié des Réunionnais vivent dans des quartiers précaires

L'INSEE publie sa cartographie de la pauvreté par quartier à La Réunion. 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté contre 14% en Métropole. La précarité monétaire est donc beaucoup plus importante dans notre département qu'en Hexagone.



Selon les quartiers, les fragilités sociales sont d’un niveau différent, note l'INSEE qui distingue 5 grands types de quartiers à La Réunion.



13 quartiers urbains cumulent les difficultés socio-économiques



Le 1er groupe, intègre des quartiers principalement situés au Port, à Saint-Louis, à Saint- André et à Saint-Benoît. 13 quartiers urbains "concentrent les difficultés les plus aiguës". "Ils cumulent manque d’emplois, présence de nombreux logements sociaux et proportion élevée d’habitants dont les revenus dépendent fortement des prestations sociales. En 2014, 52 % des habitants de ces quartiers vivent sous le seuil de pauvreté", indique l'INSEE.



Le 2 groupe englobe 27 autres quartiers. Il se caractérise également par une pauvreté très élevée (47 %). Ces quartiers se situent dans des communes rurales (Cilaos, Salazie, Sainte-Rose, Saint-Joseph et Saint-Philippe) ou dans des zones périphériques de villes étendues (Le Tampon, Saint-Paul). Les habitants de ces quartiers sont davantage propriétaires de leur logement et perçoivent moins de prestations sociales.



Un 3e groupe de 19 quartiers se caractérise par un niveau de vie médian proche de celui de la région. Néanmoins, le taux de pauvreté et la dépendance aux prestations sociales varient fortement d’un quartier à un autre. Ces quartiers sont proches des centres-villes (Le Port Centre ; ZAC Saint-Laurent à La Possession ; La Cressonnière à Saint-André etc.).



19 quartiers plus aisés, mais une pauvreté plus forte qu’en métropole



Un 4e groupe de quartiers apparaît moins pauvre que la moyenne (37 % de ménages pauvres). Leurs habitants sont majoritairement propriétaires de leur logement et dépendent moins des prestations sociales que dans les trois groupes de quartiers les moins favorisés. Ces quartiers sont très dispersés (sur 17 communes) et sont relativement éloignés des centres-villes.



Un 5e groupe de quartiers, les plus aisés, sont essentiellement situés à Saint-Denis, Sainte-Marie, La Possession et Saint-Paul. Si le taux de pauvreté de 24 % est nettement inférieur à la moyenne réunionnaise, il est cependant près de deux fois supérieur au taux de pauvreté métropolitain. A.D Lu 1285 fois





