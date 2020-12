Rubrique sponsorisée Plus de date limite pour s’inscrire sur les listes électorales

La Ville de Saint-Paul rappelle qu’il est possible de s’inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année et même jusqu’au sixième vendredi précédant le jour scrutin. Vous pouvez donc réaliser vos démarches quand vous le souhaitez.Depuis le 1er janvier 2019 la loi a changé. Il n’y a donc plus de date limite fixée au 31 décembre pour pouvoir s’inscrire sur les listes.Si vous souhaitez plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez consulter le site du Ministère de l’Intérieur qui consacre une rubrique à cette actualité.



