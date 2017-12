Plus de 93 kilos de feux d'artifices et pétards saisis à la frontière franco-allemande

Le jeu du chat et de la souris se poursuit entre les autorités et les acheteurs de pétards. Dans le cadre d'une opération de prévention à la frontière franco-allemande, 93 kilos de feux d'artifices ont été saisis samedi par les policiers.



Une dizaine de gardiens de la paix ont contrôlé automobilistes et voyageurs de la ligne de tram reliant Strasbourg à la ville allemande de Kehl.



Pour rappel, la législation allemande sur la vente de pétards et de feux d'artifices est moins contraignante qu'en France. De ce fait, de nombreux Français se rendent chaque année en Allemagne pour se fournir notamment en "mortiers", les plus dangereux et classés en catégorie F4, facilement disponibles dans les magasins spécialisés allemands.





Dans l'Hexagone, le nombre d'accidents graves (doigts arrachés, amputations) liés à l'utilisation de ces articles pyrotechniques a obligé les autorités à un durcissement de la réglementation.



L'an dernier, dans le Bas-Rhin, pas moins de 42 personnes ont été blessées à la suite de l'utilisation d'un pétard a indiqué la directrice de cabinet du préfet du Bas-Rhin. La moitié de ces personnes avaient moins de 16 ans a-t-elle ajouté.