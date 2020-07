AFP Plus de 91% des candidats ont eu leur bac du premier coup, un record

(AFP) Les résultats du bac sont tombés: 91,5% des 740.000 candidats l'ont eu du premier coup, un record absolu pour cette session exceptionnelle, totalement bouleversée par la crise du coronavirus. Ce taux est en hausse de 13,7 points par rapport à l'an dernier. Il faut s'attendre à un taux de réussite final encore plus élevé, après les oraux de rattrapage, qui auront lieu de mercredi à vendredi. Ce taux sera connu samedi soir. Le précédent record datait de 2016 avec un taux de réussite final de 88,6%. "Le taux de réussite est le même que les années précédentes à l'issue de l'oral", a réagi sur BFMTV le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, après la publication de ces résultats. Il est en réalité sensiblement plus élevé. "Comme on s'y attendait, il y a plus d'admis puisque c'est le contrôle continu (...); le fait qu'environ neuf élèves sur dix aient le baccalauréat n'est pas choquant en soi", a-t-il estimé. Cette année, en raison de l'épidémie de coronavirus, les épreuves finales ont été annulées. Seules ont compté les notes des premier et deuxième trimestres pour la délivrance de l'examen. Pour qu'aucun élève ne soit pénalisé par la fermeture de tous les établissements mi-mars et l'absence d'examen final, le ministère avait appelé à un "esprit de bienveillance". Il a vraisemblablement été entendu. Cette année, les moyennes annuelles ont été arrondies à l'unité supérieure. Et des jurys d'harmonisation, qui ont eu accès aux notes des élèves, à leurs appréciations et aux éléments statistiques des lycées sur les trois dernières années, ont pu décider de "revaloriser la moyenne annuelle" d'un candidat. Selon le premier syndicat du secondaire, le Snes-FSU, de nombreux professeurs ont constaté lors des jurys d'harmonisation que "plusieurs notes, saisies manuellement, ne correspondaient pas à celles inscrites sur les livrets scolaires mais étaient en fait bien supérieures". Une petite cuisine interne pratiquée par des établissements désireux de ne pas léser leurs élèves. - "Un bac généreux" - "C'est un bac généreux, sans aucun doute. Il y aura sûrement moins de candidats au rattrapage et plus de mentions, mais avec tout ce que les élèves ont vécu cette année, c'est une forme de compensation", estimait dans la matinée Marianne Dodinet, proviseure du lycée La Fontaine à Paris (XVIe). Dans son établissement, pas de scènes de liesse ni d'effusions de joie au moment de l'affichage des résultats: les lycéens ont dû respecter gestes barrières et distanciation pour en prendre connaissance. Eva, en Terminale ES, a décroché le bac avec mention "assez bien": "Je suis grave contente !', a-t-elle lancé. "Ca va surtout faire plaisir à ma maman". Avec la même mention, Raphaëlle faisait la moue: "J'espérais un peu mieux..." "Je n'avais aucun stress ce (mardi) matin, je savais que j'avais le bac... de justesse", affirmait de son coté Sacha, en terminale ES, qui avait pu calculer sa moyenne avant, comme la plupart des lycéens. En terminale L, Bénédicte a obtenu une mention "bien". Un résultat qu'elle n'aurait sans doute pas atteint si elle avait passé des épreuves finales, a-t-elle jugé. Malgré tout, "j'ai une petite frustration de ne pas avoir passé un bac classique". Avec un tel taux de réussite, se pose désormais la question de savoir si tous les lycéens auront bien une place dans l'enseignement supérieur l'an prochain. Il faut que "ceux qui s'inscrivent puissent avoir une place, c'est le sujet le plus important actuellement", a reconnu mardi soir Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui, "environ huit lycéens sur dix ont reçu une proposition" sur la plateforme Parcoursup, a-t-il précisé. A partir de mercredi, ceux qui n'ont rien seront appelés dans chaque académie par des commissions qui leur proposeront des places encore disponibles. "Notre objectif est que chacun ait une place qui lui convienne", a poursuivi le ministre, se disant "assez optimiste". Isabelle TOURNE et Anne-Sophie MOREL



