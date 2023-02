Faits-divers Plus de 600 infractions relevées ce week-end sur les routes de La Réunion

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R appuyés par les gendarmes des compagnies, ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière et ont relevé un total de 143 infractions. Par NP - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 07:13

Ce vendredi 24 février 2023 de 14 à 16 heures, rue Georges Pompidoux sur la commune de ST BENOÎT, les militaires de la COB (communauté de brigades) Saint-Benoit appuyés par les militaires de la BMO (brigade motorisée) éponymes ont effectué un service de contrôle des mobilités. Au cours de ce service, 49 infractions ont été relevées dont 2 défauts de permis de conduire, 2 défauts d'assurance, 16 non respect du stop, 16 téléphones, 7 vitres teintées, 3 ceintures de sécurité, 1 plaque non conforme, 2 contrôles technique, motivant la mise en fourrière de 3 véhicules.



Dimanche de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, les motocyclistes de l’EDSR étaient engagés sur les axes routiers les plus accidentogènes, en vue de sanctionner les fautes de comportement. A cet effet, 21 infractions dont 4 conduites sous stupéfiants, 2 dépassements sur de ligne continue, 6 excès de vitesse, 1 défaut de permis, 2 défauts d’assurance, 2 défauts d’équipement deux-roues motorisés, 2 échappements non homologués, ont été constatées, motivant 6 fourrières.



Durant le week-end les militaires de la compagnie de Saint-Benoit ont réalisé plusieurs postes de contrôles routiers, sur les axes principaux et secondaires de la côte Est de l’Île, ayant pour conséquence, la verbalisation de 11 usagers de la route, pour les infractions suivantes : 2 conduites sous stupéfiants, 1 défaut de permis de conduire, 1 défaut d’assurance, 3 ceintures, 1 téléphone, 1 dépassement dangereux, 1 pneumatique lisse et 1 non mutation de carte grise, soit 2 véhicules placés en fourrière.



Également mobilisés, les éléments de la Direction territoriale de Police nationale ont mené 44 opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever 499 infractions, dont 30 délits (7 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 12 défauts d'assurance ou encore 8 défauts de permis de conduire



176 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également

procédé à la constatation de 469 autres diverses contraventions au code de la

route dont :



- excès de vitesse : 221

- feu rouge / stop / priorité : 19

- défaut de port de casque : 05

- défaut d'équipement : 12

- défaut de contrôle technique : 17

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 02

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 04

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 05

- franchissement de ligne continue : 03

- autres : 181