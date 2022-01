A la Une .. Plus de 600.000 volailles abattues en France en l'espace d'un mois

​Un autre virus sévit en France. Elle décime les élevages de volailles destinés à la production de viande, d’oeufs ou de foie gras. Par LG - Publié le Dimanche 2 Janvier 2022 à 16:43

"600.000 à 650.000" volailles ont été abattues en un mois a confirmée le ministère de l'Agriculture vendredi dernier.



En cause : l’épidémie de grippe aviaire. Ce nombre important s’explique par le fait que les autorités sanitaires agricoles ordonnent l’abattage de tous les animaux dès lors qu'un seul cas est détecté dans un élevage.



La France est en effet une nouvelle fois touchée par l'influenza aviaire, un virus hautement pathogène, communément appelée grippe aviaire, un virus véhiculé par les oiseaux migrateurs. En 2020, pas moins de 3,5 millions de volailles avaient été abattues.



"Depuis le 16 décembre où un premier foyer de type H5N1 a été confirmé dans le Sud-Ouest dans un élevage de canards prêts à gaver de la commune de Manciet, dans le Gers, 22 nouveaux foyers ont été identifiés dans les Pyrénées atlantiques, le Gers et les Landes", rapportait le ministère de l'Agriculture avant le réveillon du jour de l’An. A chaque fois, les élevages touchés ont été dépeuplés puis désinfectés.