A la Une . Plus de 56 milliards d’euros de dividendes distribués aux actionnaires par les entreprises du Cac 40

Plus de 56 milliards d’euros de dividendes. Voilà le montant qu’ont versé à leurs actionnaires les 40 plus grosses entreprises françaises les plus cotées en 2022. De plus, ces entreprises ont procédé à près de 24 milliards de rachats d’actions. C’est ce qui ressort de la dernière livraison de la Lettre spécialisée Vernimmen. Par P.J - Publié le Samedi 14 Janvier 2023 à 13:49

Selon la dernière livraison de la Lettre spécialisée Vernimmen (le Vernimmen est un manuel de finance d’entreprise), les entreprises du CAC 40 ont redistribué plus de 80 milliards d’euros à leurs actionnaires l’an dernier. De ce montant, 56,5 milliards d’euros sont constitués de « dividendes », rapporte Ouest France.



Ces géants, dont Total Energies (13,3 milliards redistribués aux actionnaires), LVMH (7,1 milliards), Sanofi (4,7 milliards), ont également procédé en 2022 à près de 24 milliards de « rachats d’actions ». C’est un moyen pour l’entreprise de redistribuer des fonds à ses actionnaires de manière similaire aux dividendes, écrit le site spécialisé La Finance pour tous. Ainsi, ce rachat d’actions réduit le nombre d’actions en circulation, ce qui signifie que chaque actionnaire détient, après le rachat, un plus grand pourcentage de la société.



Les dividendes et rachats d’actions sont des outils de circulation des richesses, écrivent Pascal Quiry et Yann Le Fur dans la Lettre Vernimmen. Ils permettent de réallouer une ressource rare, les capitaux propres d’entreprises qui n’en ont plus l’utilité, vers des entreprises nouvelles qui en ont besoin.