Plus de 500 infractions relevées ce week-end sur les routes de La Réunion

Voici le bilan des contrôles routiers menés par la Gendarmerie et la Police ce week-end à La Réunion : Par NP - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 09:47

Faits particuliers lors des opérations de l'Escadron départemental de la sécurité routière :



Vendredi 27 janvier, de 16h30 à 18h30, les militaires de la Brigade motorisée de Saint-Paul et de la Brigade de La Possession ont effectué un service anti-rodéo sur la commune de La Possession. À cette occasion, 5 infractions ont été constatées dont 1 conduite sous stupéfiants, 1 usage de téléphone, 1 conduite sans permis, 1 pneumatique lisse, 1 émission de bruit gênant ayant motivé 2 mises en fourrières.



Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2023, de 22h à 2h, les brigades motorisées de Saint-Paul et la Rivière Saint-Louis ont réalisé un contrôle conjoint des mobilités sur le secteur de la Saline les Bains. À cette occasion, 7 automobilistes ont été contrôlés positif à l'alcool et 2 aux stupéfiants, motivant la mise en fourrière administrative de 4 véhicules.

Bilan de la sécurité routière de la Gendarmerie (EDSR) : NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 17

NOMBRE D INFRACTIONS : 86

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 9

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 15

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 9 NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 19 dont 10 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 8

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 9 dont 1 GAV pour récidive.

NOMBRE DE VITESSES : /.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 6 NOMBRE DE DÉFAUT DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 1

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 7

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 13

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 1

NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTIONS, INCIVILITÉS ET DÉFAUTS D’HOMOLOGATION: 15

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 06

(taux compris entre 0,42 et 0,85 mg / l d'air expiré)

- Conduite sous l'emprise de stupéfiants : 03

- Refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie ou de produits stupéfiants : 02

- défaut d'assurance : 10

- défaut de permis de conduire : 05

- refus d'obtempérer : 02

175 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 458 autres diverses contraventions au code de la route dont : - excès de vitesse : 237

- feu rouge / stop / priorité : 10

- défaut de port de casque : 01

- défaut d'équipement : 07

- défaut de contrôle technique : 27

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 03

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 05

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 09

- franchissement de ligne continue : 01

