7mag.re Plus de 50 kilos perdus en 6 mois, Amandine Billaud raconte sa sleeve

C'est un témoignage responsable et courageux que livre la pétillante Amandine Billaud. L'histoire d'une ex obèse qui a fait le pari de la sleeve et a perdu plus de 50 kilos en 6 mois . Un choix qu'elle assume, en dépit de certaines critiques. Si elle ne le regrette pas aujourd'hui elle confesse que cela n'a pas été facile. Un très beau portrait Studio974.



Photos : YKS YAKUSA - Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 11:22





La phrase assassine d'un nutritionniste : " Vous êtes obèse ma pauvre ! "

Son combat contre les kilos date de son enfance, un passé A SUITE ET VOIR LES PHOTOS Des yeux verts , des tatouages colorés et des piercings... Amandine Billaud, la Saint-andréenne fan de manga, aujourd'hui affiche un grand sourire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Cette aide- soignante passionnée par son métier a choisi de nous livrer son histoire. Un combat contre les kilos qu'elle a résolu en passant par la main des chirurgiens. Amandine ne s'habille plus en 48 aujourd'hui mais tout n'est pas si simple. Elle se livre...La phrase assassine d'un nutritionniste : " Vous êtes obèse ma pauvre ! "Son combat contre les kilos date de son enfance, un passé LIRE L



Publicité Publicité