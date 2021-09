A la Une . Plus de 46 kg de cannabis saisis à Basse-Terre par les policiers

Les enquêteurs de la brigade des stups de Saint-Pierre ont interpellé un individu pour trafic de cannabis. Par NP - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 10:14

Les enquêteurs de la brigade des stups ont découvert à Terre-Sainte une plantation et tout le matériel nécessaire à la production et la vente de cannabis.



46,280 kg de cannabis, 88 pieds de skunk, un carton de vrac séché, un home box tout équipé, 21 semis, une balance, des rouleaux conditionnés et 12 cigarettes artisanales confectionnées ont été saisis par les forces de l’ordre au domicile du trafiquant.



L'individu a été interpellé.









Publicité Publicité