Plus de 45 % des ventes : comment le groupe Hayot a pu dominer le marché automobile local…

Avec plus de 45% de parts de marché à fin juillet, tous domaines confondus, le groupe Hayot domine le secteur automobile… Mais pas que : il est aussi très présent chez les loueurs de courte ou de longue durée, dans la vente de pneumatiques et s'est attaqué au marché très lucratif des pièces détachées et de l'entretien automobile… Une success story a montrer dans les écoles de commerce… Et les chiffres du marché à juillet 2019 !





Pour lire la suite… On ne va pas retourner la plaie autour du couteau… Au début des années 90, François Caillé, master franchisé du groupe Promodes pour la zone, s'associe à Bernard Hayot pour ouvrir l'un des premiers supermarchés de l'île, Continent. C'est le début, pour Bernard Hayot, d'une véritable offensive économique. Quelques années plus tard, c'est le rachat d'Automobiles Réunion, ancienne filiale de Renault avec l'arrivée sur l'île de Michel Lapeyre, chargé par Bernard Hayot de développer ses activités dans la zone. Car les Antilles viennent de vivre plusieurs années de crise sociale avec des grèves qui ont longtemps paralysé l'économie. A la recherche de nouveaux débouchés…

Jean Pierre Vidot