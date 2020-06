Société Plus de 400 places disponibles en formation au RSMA d'ici la fin 2020

Ce jeudi 18 juin 2020, le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion (RSMA) a dévoilé lors d’une conférence de presse à la Caserne Lambert de Saint-Denis sa nouvelle campagne de recrutement. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 19 Juin 2020 à 14:15 | Lu 240 fois

La campagne de recrutement 2020 du RSMA s'ouvre avec le slogan "Prends ta place". En présence du Colonel Julien Maurel, commandant le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion et d’Isabelle Rebattu, Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse, cette rencontre a permis de faire le point sur les perspectives de recrutement du RSMA et sur les enjeux de la formation et de l’insertion des jeunes en cette période de crise inédite.



Cette campagne de recrutement s’inscrit dans un contexte bien particulier. En effet, il est impossible de passer outre les effets durables de la crise sanitaire liée au Covid-19 et la crainte d’une crise économique qu’elle génère sur un territoire où le chômage touche déjà près de 40% des 15-29 ans.



Plus que jamais, la formation et l’insertion des jeunes réunionnais sont une priorité absolue. Durant le confinement, l’activité du RSMA n’a ainsi jamais cessé.

1400 volontaires formés à un métier chaque année Aujourd’hui, les formations 2020 se poursuivent avec le même niveau d’exigence et les recrutements reprennent : plus de 400 places sont disponibles d’ici la fin de l’année dans les 38 filières du régiment, indique le commandement du RSMA.



Rappelons que le RSMA oeuvre à l’insertion professionnelle des jeunes Réunionnais et Réunionnaises de 18 à 25 ans, éloignés de la formation et de l’emploi. Chaque année, environ 1400 volontaires sont ainsi formés à un métier. Avec 38 formations animées par des professionnels, le RSMA travaille en lien étroit avec les entreprises pour proposer une offre adaptée aux besoins du marché de l’emploi à La Réunion. 8 jeunes sur 10 sont insérés à l’issue de leur passage au régiment.



Le RSMA s’appuie sur une structure et des statuts militaires pour proposer un accompagnement éducatif et social. Rejoindre le RSMA, c’est devenir volontaire sous contrat, avec un statut militaire, nourri, logé et rémunéré.