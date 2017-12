Plus de 40 kilos d’héroïne dans un bateau: Les prévenus en prison jusqu’à l’audience

Ce n’était pas le bon moment d’avoir une panne… Avec 42,2 kilos d’héroïne et quelques milliers de grammes de cannabis à bord (pour une valeur estimée à 1,6 millions d’euros), il aurait été préférable de poursuivre son chemin. Mais l’avarie a forcé ce bateau, le Sweet Love Mama, en provenance de Madagascar et en route pour Maurice, à accoster au port de Sainte-Rose., le 11 novembre 2016.



Ce vendredi, les six prévenus, Réunionnais et Mauriciens, étaient devant le tribunal correctionnel pour une "audience relai" afin de déterminer le maintien ou non de la détention provisoire pour les quatre prévenus en prison depuis plus d’un an.



Si les avocats de la défense ont insisté sur le risque nul de réitérations des faits de leurs clients, la procureure Florence Breysse a rappelé qu’il s’agissait d’un "trafic international" et surtout d’une saisie de stupéfiants "record à La Réunion".



Le tribunal a donc décidé de maintenir les quatre prévenus en détention. Rendez-vous donné à tous pour l’audience le 18 janvier prochain.