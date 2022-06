Plus de 40 000 personnes au Grand Boucan pour une édition historique

Les élu·es du Conseil Municipal se joignent également à ce défilé géant. Comme en témoigne la présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de la deuxième Adjointe aux Affaires culturelles, Suzelle BOUCHER, de l’Adjointe du Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains, Virginie SALLÉ, et du troisième Adjoint, Sébastien GUYON.



Ce carnaval fait rayonner Saint-Gilles-les-Bains. C’est une fête ouverte sur le territoire Saint-Paulois. La Ville attractive et dynamique offre ainsi de l’espace aux talents et aux créativités sur le territoire. Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, accueille une édition 2022 synonyme de partage, d’unité et de communion. Ces valeurs constituent l’essence même du Grand Boucan.