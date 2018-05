Plus de 350 personnes à la déchetterie en fête ce samedi à Plateau Caillou !

La particularité de la déchetterie de Plateau Caillou, la plus fréquentée de l’Ouest, est son site spacieux dont le vaste espace gazonné s’est transformé en un espace jardin au naturel surprenant. Aménagé avec un mobilier original fabriqué à partir de bois de palette récupéré, ce nouvel espace désormais exploité est la vitrine idéale pour présenter aux usagers différents trucs et astuces à la portée de tous.



Les stands, ateliers, animations et jeux ont permis de sensibiliser les visiteurs, de tous âges, à une meilleure gestion de leurs déchets et à leur réduction. Un temps d’échanges pour discuter de paillage, compostage, permaculture, recyclage, récup’, … Sans compter le don et le troc à travers le concept du Trokali, et la réparation des petits matériels électriques et électroniques proposée au Réparali Kafé. Des pratiques à expérimenter et à intégrer dans notre mode de vie !



Cela représente autant de déchets qui sont détournés de l’enfouissement et qui deviennent de véritables gisements que l’on peut réutiliser. Un éco-geste ajouté à un brin de créativité, de générosité ou simplement de bon sens… et le tour est joué !



Rendez-vous prochainement dans une autre commune de l’Ouest pour une nouvelle « Déchetterie en fête »…



(Crédit photos : Direction de l’Information et de la Communication du TCO)