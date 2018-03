Plus de 350 participants attendus pour la finale du "Parcours Sportif Sapeurs-Pompiers"

Cette année, la 28ème édition de la finale départementale du Parcours Sportif Sapeurs-Pompiers et des épreuves athlétiques se déroulera à Sainte-Marie sur le stade Nelson Mandela ce mercredi, de 10h à 18h.



Cette compétition devrait réunir plus de 350 participants (Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers) venus des 4 coins de l'île. Les disciplines au programme sont les suivantes : parcours sportif des sapeurs-pompiers, lancer de poids, grimper de corde, saut en hauteur, 100 mètres, 1000 mètres et relais 4x400 mètres. Et nouveauté cette année, une démonstration du Parcours Adapté Opérationnel (enchainement de gestes issus des techniques opérationnelles), à 13h00, au Stade Nelson Mandela).



Les meilleurs athlètes (sélectionnés en vertu des minimas nationaux de l'année N-1) iront ensuite défendre les couleurs du SDIS 974 et de notre département lors de la finale nationale, qui se tiendra le 24 juin prochain en Alsace.