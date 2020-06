A la Une . Plus de 3000 signatures pour la censure du roman "Zoreil Chapé"

Une pétition lancée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux réunit déjà pas moins de 3200 signatures et fait le buzz : elle demande aux Editions Poisson Rouge le retrait de la vente du roman de Matthieu Chalange, "Zoreil Chapé, L’enfer c’est les filles". À l’origine de la polémique, une jeune femme qui reconnaît sur sa page Facebook avoir seulement feuilleté l’ouvrage dont elle publie quelques extraits "qui insultent et dénigrent la femme réunionnaise". Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 10:44 | Lu 1369 fois





"Mais la vie n’est guère plus facile à La Réunion. Dans son désœuvrement, il se considère comme investi (par qui, pourquoi ?) d’une mission quasi divine : sortir les filles qu’il rencontre de leur misère affective et sexuelle. Il parcourt ainsi le sud de La Réunion comme un mec qui cherche, un putain de dragueur des plages, diront certaines. Et aussi un observateur affûté de la vie réunionnaise", explique le résumé du livre.



Cette fiction (peut-être faut-il le rappeler) raconte donc l’histoire inventée par l’auteur d’un personnage quelque peu pathétique atteint du "syndrome du zoreil".



Et cette histoire est désormais au coeur d’une polémique grandissante alors qu’



"Ce roman est une insulte à l’égard des femmes réunionnaises et participe à nous reléguer au rang d’objet sexuel exotisé censé satisfaire les pulsions maladives d’un homme occidental. Nous sommes profondément choquées qu’une maison d’édition locale, censée promouvoir la littérature de l’Océan Indien, soutenue qui plus est par La Région Réunion, autorise la publication d’un livre à caractère sexiste, misogyne et pornographique", peut-on notamment lire sur la pétition, lancée par une certaine Mathilde L.



Cette même jeune femme reconnaît sur sa page Facebook être tombée sur le roman dans un magasin, sans préciser si elle a eu l’occasion de le lire en entier. Nous n'allons pas vous mentir, nous ne l’avons pas lu non plus. Mais s’arrêter à quelques extraits pour affirmer que "cet auteur est dangereux" semble être un raccourci vraiment dangereux pour le coup, qui peut rappeler les moments les plus sombres de notre histoire, où des auteurs eux aussi jugés "dangereux" voyaient leurs oeuvres brûlées sur la place publique.



Matthieu Chalange, auteur du roman, ne s’est toujours pas exprimé depuis, mais il serait intéressant de connaître ses intentions au moment d’écrire cet ouvrage: et s’il d’agissait en réalité d’une critique ?



Peut-être que les scènes de sexe qui y sont racontées ont choqué les lecteurs des extraits publiés dans la pétition, mais il semble important de rappeler que les femmes réunionnaises ont bel et bien une sexualité, encore heureux !



Les Editions Poisson Rouge OI ont elles tenu à préciser que ce livre n'a bénéficié d'aucune aide de la part de la Région, contrairement à ce qui a pu être dit sur Facebook.



Il n’en reste que plus de 3000 personnes ont déjà signé cette pétition (nous ne saurons pas combien d’entre-elles ont lu ce livre) pour dénoncer le sexisme, la misogynie et le racisme qui s’y trouverait.



