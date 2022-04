A la Une .. Plus de 3000 emplois ont été créés chaque trimestre l'an dernier

L’emploi salarié continue d’augmenter au dernier trimestre 2021, avec 3.400 emplois supplémentaires par rapport au 3e trimestre, rapporte l'Insee, qui précise que plus de 3000 emplois ont été créés chaque trimestre en 2021. L’activité touristique se redresse progressivement à partir d’octobre. Par N.P - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 09:29

Le communiqué de l'Insee :



Au 4e trimestre 2021, l’économie réunionnaise fait preuve de dynamisme, grâce à la levée progressive des restrictions sanitaires, révèle l'Insee dans sa dernière note de conjecture. Ainsi, le volume d’heures de travail rémunérées devient significativement supérieur à son niveau d’avant-crise, de l’ordre de 8 à 10 %. L’activité économique reste bien orientée en janvier 2022, malgré la remise en place de restrictions sanitaires.



L’emploi salarié continue d’augmenter au dernier trimestre 2021, avec 3 400 emplois supplémentaires par rapport au 3e trimestre (+ 1,2 %). Il est une fois encore stimulé par des entrées nombreuses en contrats d’apprentissage, ainsi que par un recours à l’intérim qui continue d’augmenter. L’emploi résiste bien dans l’hébergement-restauration et les transports, grâce à l’amélioration des conditions sanitaires. L’emploi est dynamique tant dans le secteur privé que dans le public. Dans ce contexte favorable en matière de créations d’emplois, le taux de chômage est quasi stable et concerne 19 % de la population active.



L’activité touristique se redresse progressivement à partir d’octobre : la fréquentation dans les hôtels et les autres hébergements collectifs augmente de 3 % au 4e trimestre 2021 par rapport à la même période d’avant crise de 2019 et de 47 % par rapport à 2020. La construction de logements neufs reste très dynamique, tandis que le nombre de créations d’entreprises s’infléchit ce trimestre après deux trimestres à un niveau record.