Plus de 3000 convives au repas des seniors: "On vit bien au Port, donc on y vieillit bien"

La halle des manifestations du Port était pleine à craquer ce mardi midi. Et la moyenne d'âge plutôt élevée. Et pour cause, plus de 3000 gramounes étaient réunis pour le traditionnel repas des seniors. Une manière pour le maire de "rendre hommage aux anciens", eux qui ont "fait et construit" la ville. "On vit bien au Port, donc on y vieillit bien", commente Olivier Hoarau face à un nombre croissant d'invités.



Au programme de cette journée organisée à l'occasion des fêtes de fin d'année : à manger, à boire, mais aussi... de la musique pour danser ! De quoi ravir nos gramounes. "Je viens tous les ans, depuis mes 60 ans", confie Jeanne, 77 ans. "J'aime bien, c'est l'occasion de faire la fête, de rencontrer des amis", s'enthousiasme-t-elle. "C'est super bien. Peut-être qu'après le repas j'irai danser, si je suis capable", espère de son côté Marie-Françoise, 65 ans. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser !