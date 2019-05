Communiqué Plus de 30 entreprises réunionnaises présentes à la Foire Internationale de Madagascar Plus de 30 entreprises réunionnaises sont présentes aux rencontres d'Affaires Réunion/Madagascar qui ont lieu du 22 au 25 mai 2019 à l'occasion de la 14ème Foire Internationale de Madagascar (FIM). Le communiqué du Club export :

A l’occasion de la 14ème Foire Internationale de Madagascar (FIM), le Club Export Réunion, avec le soutien de l’Europe, de la Région Réunion et du Ministère de l’Outre-Mer, accompagne une délégation de 30 entreprises réunionnaises du 22 au 25 mai. Ces Rencontres visent à renforcer de façon opérationnelle les relations commerciales entre la Réunion et Madagascar dans tous les secteurs d’activité. Les Rencontres se dérouleront sous la forme de rendez-vous BtoB du 23 au 25 mai 2019 et d’une présence sur la FIM avec un stand. Les Rencontres d’affaires Réunion-Madagascar sont devenues des événements d’envergure à fortes opportunités économiques. Cette année, la volonté de « renouveau » exprimée par le nouveau président malgache vient témoigner un vent de changement et un nouveau souffle pour le pays tant espéré par tous. Les entreprises adhérentes du Club Export Réunion ont répondu présentes, le nombre d’inscrit est exeptionnel, la délégation complète est au nombre de 40 personnes incluant également 3 étudiants Franco-Malgache en 1ère année de BTS Commerce International au Lycée StCharles et les administrateurs du Club Export Réunion. En partenariat avec le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Madagascar (CCIFM) et Business France, le Club Export Réunion mobilise les acteurs économiques des deux îles lors de cet événement. De nombreux rendez-vous BtoB sont organisés par Business France pour ces entreprises en recherche de partenariats, d’implantation ou de développement. Cette délégation regroupe 20% d’entreprises en phase de découverte sur ce territoire telle que LD Australe représentée M. Laurent MARIN et spécialisée dans l’expertise et la conception de projets urbains. Implanté depuis plusieurs années à Maurice, il s’agira de sa première FIM à Madagascar. Le reste de la délégation est composée d’entreprises adhérentes et fidèles au Club en phase d’implantation, d’expansion ou en recherche de partenaires. Nous pouvons notamment citer M. Bruno MAUBERT de la société Hortibel, M. Laurent LEMAITRE de la société Intégrale Ingénierie et Président du Club Export Réunion, M. Francis LAMBERT de la société Debosselage.re ou encore M. François MANDROUX de la société de communication Mastergroup, implantée depuis près de 20 ans sur la Grande Île, actuellement administrateur référent pays « Madagascar » au sein du Club Export Réunion. Cette année, le Club Export Réunion mutualise ses forces avec la présence de la délégation de l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX), département de la Région wallonne de Belgique en charge de la promotion du commerce extérieur et des investissements étrangers. Cette dernière est constituée d’entreprises du secteur médical, de la formation, de l’automobile, des solutions digitales pour les entreprises (Espace du possible, Remed Pharma, NUBEO, Transautomobile) et sera également représentée sur la FIM par un stand. 15 entreprises belges seront présentes sur la FIM, l’objectif du Club Export Réunion est de tisser des liens et de mutualiser des synergies entre nos deux territoires pour conquérir des marchés en Afrique. N.P Lu 72 fois





