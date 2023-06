A la Une . Plus de 3 tonnes d’héroïne et 242 kg de métamphétamine saisis en mer par les FAZSOI

Entre mars et mai 2023, les unités navales des FAZSOI basées à La Réunion, opérant dans la zone sud de l’océan Indien, ont saisi en mer plus de 3,5 tonnes de drogue dans le cadre d’opérations de lutte contre le narcotrafic conduites en coalition, indique la préfecture de La Réunion dans le communiqué suivant : Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 10:38

"Le trafic de stupéfiants en provenance notamment du nord de l’océan Indien affecte non seulement les grands bassins de consommation tels que l’Europe, mais représente aussi une menace sérieuse de déstabilisation pour les pays riverains de l’océan Indien.



La majorité du flux se dilue par la voie maritime. La lutte contre ce trafic mobilise l’ensemble des services de l’État. En mer, ce sont essentiellement les moyens maritimes des FAZSOI qui contribuent depuis La Réunion à cet effort. Les unités hauturières des FAZSOI sont en effet les seules unités françaises à être stationnées de façon permanente dans l’océan Indien. Elles ont développé en matière de contrôle des navires suspects une expertise internationalement reconnue.



Dans la zone maritime dans laquelle le préfet de La Réunion est le délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer, les résultats depuis le début de l’année 2023 démontrent l’engagement de la France à œuvrer en coalition pour la stabilisation de la région en luttant contre ces trafics dans le strict respect de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ce sont ainsi 3,334 tonnes d’héroïne et 242 kg de métamphétamine qui ont été saisis par les unités stationnées à La Réunion en seulement quelques mois. La coordination des différents services de l’État, le professionnalisme des équipages et la détermination de tous les acteurs impliqués, y compris nos alliés et partenaires régionaux, ont permis d’atteindre ce résultat spectaculaire.



Ces saisies portent sur un flux "de gros" qui débute son voyage vers les lieux de revente. Il n’est donc pas encore coupé ni conditionné au détail. Ces saisies ont été opérées à une distance très significative des territoires français de l’océan Indien et aucun élément n’a permis d’établir qu’ils aient pu en être la destination finale."