A la Une . Plus de 3.000 pieds de zamal saisis et détruits dans l'Est de La Réunion

Une très grosse opération de gendarmerie dans l'Est de La Réunion a permis de mettre fin à un trafic important de zamal. Plus de 3.000 pieds ont été détruits. Par NP - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 11:53

Les renseignements des gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît, les enquêteurs de la CROSS 974 (cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants) et de l'Antenne de l'OFAST (Office Anti-Stupéfiants) ont permis de mettre à jour un réseau de trafic de drogues dans l'Est de La Réunion. Les militaires ont été saisis par le parquet de Saint-Denis. Plusieurs antennes des forces de l'ordre ont été mobilisées comme le GIR (Groupe Interministériel de Recherches police), l'AGIGN (Antenne Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale), la SAG (Section Aérienne Gendarmerie), le PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne), la SAJ (Section d'Appui Judiciaire), la SR (Section de Recherches), le GIC (Groupe d'investigations cynophile), le SAMBI (Stupéfiants, Armes, munitions, Billets), l'EGM (Escadron de Gendarmerie Mobile) ainsi que les compagnies de Saint-Benoît et de Saint-Paul.



6 individus ont été entendus, 5 d'entre eux ont été placés en garde à vue et 4 ont été présentés à un juge d'instruction.



Le communiqué des gendarmes :



Trafic de #stupéfiants - les #gendarmes procèdent à de belles saisies dans l'Est de l'île.

📣S’appuyant sur un renseignement 👂des gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît, les enquêteurs de la #CROSS 974 et de l'Antenne #OFAST saisis par le #parquet de Saint-Denis pour mener leurs investigations, procèdent à une enquête minutieuse. Appuyés dans leurs efforts par le #GIR, #AGIGN, #SAG, #PGHM, CIE de ST-BENOÎT, CIE de ST-PAUL, SAJ, #SR, #GIC (2 chiens SAMBI), #EGM de BLOIS, ils mettent à jour un trafic conséquent de production de #zamal. Sur des terrains déboisés, défrichés, équipés de systèmes d'irrigation sur plusieurs kilomètres, et disposant d'une zone vie, les #gendarmes saisissent 3️⃣3️⃣2️⃣6️⃣ pieds et 1️⃣8️⃣kg de zamal séché. Les perquisitions menées conduisent à la découverte d'une serre, d'une culture indoor et d'armes. Les stupéfiants ont été pour leur part évacués par🚁 et détruit 🔥à la demande de l'autorité judiciaire.

bref.....un vrai travail d'équipe 👮‍♀️👨‍⚖️🕵️‍♀️.

