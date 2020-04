A la Une .. Plus de 280000 foyers dans les DOM recevront leur chèque énergie Le Ministère de la Transition écologique et solidaire annonce la campagne 2020 de distribution des chèques énergie.

280 075 ménages des départements et régions d'outre-mer vont recevoir ces prochaines semaines leur chèque énergie pour l’année 2020.



Ce chèque permet aux ménages les plus modestes de contribuer au paiement des factures d’énergie de leur logement. D’un montant moyen de 150 €, ils parviendront automatiquement aux ménages éligibles.



Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de coronavirus, la distribution des chèques prendra plus de temps que prévu initialement.



Le ministère de la Transition écologique et solidaire, l’Agence de services et de paiements (ASP) et la Poste annoncent mettre tout en œuvre pour que l’envoi des chèques énergie se fasse dans les meilleures conditions à partir du début du mois d’avril jusqu’au mois de mai 2020. Les délais d’acheminement, compris normalement entre 2 et 4 jours, pourraient être légèrement rallongés.



150 € en moyenne



Pour les départements et régions d'outre-mer, les chèques énergie seront envoyés à 280.075 ménages, pour un montant total de 51.502.853 €.



Le chèque énergie est envoyé automatiquement par voie postale aux personnes éligibles. Pour le recevoir, aucune démarche n’est nécessaire, il suffit d’avoir déclaré ses revenus l’année dernière auprès des services fiscaux. Cette année, ce sont près de 5,5 millions de ménages qui recevront dans leur boîte aux lettres un chèque pour les aider à payer leurs factures d’énergie de leur logement. Il est d’un montant de 150 € en moyenne, et peut atteindre 277 € selon les revenus et la composition du ménage concerné.



Pour l’utiliser, les bénéficiaires peuvent le présenter à leurs fournisseurs d’énergie en ligne, par courrier ou bien en mains propres, jusqu’au 31 mars 2021. LG Lu 519 fois







Dans la même rubrique : < > Déconfinement: Le gouvernement planche sur une stratégie "avec l’ensemble du panel de mesures" Covid-19 : Le gouvernement mauricien envisage pour bientôt la reprise des activités dans le pays