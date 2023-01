A la Une .. Plus de 27.000 mégots ramassés à l’Hermitage

Pour la première édition de “Clean ta plage”, une centaine de volontaires se sont attaqués aux déchets qui jonchent la célèbre plage de l’Ouest. Ils ont notamment enlevé plus de 27.000 mégots du sable. Par Maxime Bonnet - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 15:47

Lancée par Intersport et PropRéunion, association œuvrant pour la protection de l’environnement local, la première édition s’est déroulée ce dimanche. Une centaine de participants des plus motivés étaient au rendez-vous, dès 8 heures, dernier jour de vacances scolaires, pour nettoyer la plage de l’Hermitage.



Lors de cette matinée de ramassage, les participants ont donc collecté : 27.063 mégots de cigarette, 6 kg de verres, 25,5 kg de gravats, 800 g de textiles, 300 g de bouchons plastiques, 6 kg de capsules, 43,5 kg d’encombrants voués à l’enfouissement. Un "beau" résultat après seulement trois heures de ramassage. Difficulté supplémentaire, trier le sable des déchets a demandé quelques tamis et beaucoup de patience.



Un rappel donc que la plage et l’océan ne sont pas des poubelles, car chaque opération de nettoyage demande beaucoup d’énergie et de temps.