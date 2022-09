Communiqué Plus de 200 participants au 29ème cross départemental des sapeurs-pompiers

Voici le communiqué du Service départemental d'incendie et de secours au sujet du 29ème cross départemental des sapeurs-pompiers : Par NP - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 12:44

Cette année, la 29ème finale départementale du cross des sapeurs-pompiers se tiendra le samedi 3 septembre à Saint-Joseph au stade de Langevin.



La compétition réunira plus de 200 participants (sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers) venus des centres d’incendie et de secours des 4 coins du département et répartis en 11 catégories :



-Minimes filles, minimes garçons et cadettes (2160 mètres)

-Juniors filles et cadets (3510 mètres)

-Séniors femmes, vétérans femmes (4920 mètres)

-Vétérans 2, Juniors garçons (7550 mètres)

-Séniors hommes, vétérans 1 hommes (9570 mètres)



A l’issue de la compétition, les meilleurs athlètes sélectionnés iront défendre les couleurs du SDIS 974 et de La Réunion lors de la finale nationale le samedi 25 mars 2023 à Reims (51).



Programme de la journée :

- 9h00 début de la compétition

- 13h00 proclamation des résultats