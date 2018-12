Plus de 200 élèves « Sur les traces de Leconte de Lisle »

Haïlé Clef, de Tan Rouge, dans la catégorie des 8-10 ans pour son poème « Ma ravine » et Priscilla Gatien, du Guillaume, chez les 10-12 ans pour « Instant de bonheur » sont les gagnants du concours de poésies « Sur les traces de Leconte de Lisle ». Ils décrochent notamment un voyage et un séjour culturel à Paris.Plus de 200 élèves ont participé à cet événement organisé par la Caisse des écoles de la Ville de Saint-Paul et le Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants (CEDAACE), dans le cadre du bicentenaire de la naissance du grand poète Réunionnais. Clara Madie, de la Saline-les-Bains et Tilio Maret, de Fleurimont, (catégorie des 8-10 ans), ainsi que Théo Cardia, de Saint-Gilles-les-Hauts et Florent Pallas, de Saint-Paul Centre, (chez les 10-12 ans) complètent le podium respectif.Céline Boyer, présidente du CEDAACE et Alex Pota, adjoint délégué aux affaires scolaires à la Mairie de Saint-Paul, ont salué la qualité des poèmes de tous les écoliers participants, lors de la proclamation des résultats et la remise des prix ce mercredi 5 décembre 2018.« Ma ravine » (8-10 ans) et « Instant de bonheur » (10-12 ans) sont à découvrir par ailleurs. Ici et ici