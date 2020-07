National Plus de 200 clusters identifiés en France depuis le déconfinement

Depuis le déconfinement, plus de 200 clusters ont été identifiés en France. Le ministre de la Santé assure que la situation est "contrôlée". Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 2 Juillet 2020 à 15:21 | Lu 456 fois

Plus de 200 clusters ont été identifiés en France métropolitaine depuis le déconfinement. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Solidarités et de la Santé invité à l'antenne de RTL.



"Il n'y a pas eu de diffusion communautaire, à partir d'un cluster. Les zones d'activité du virus reste cantonné à des lieux précis", a précisé au média Olivier Véran.



Le ministre a en outre souligné qu'un plan a été préparé en cas de rebond de l'épidémie de manière à éviter de revenir à une solution de confinement généralisé. "Nous prévoyons une protection des personnes les plus fragiles, une protection dans les Ehpad, une politique renforcée de tests", a-t-il expliqué à l'antenne, voulant rassurer : "Tous les indicateurs montrent que la situation est contrôlée",