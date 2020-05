A la Une . Plus de 2 millions de masques commandés par la Région doivent arriver ce samedi La deuxième livraison de masques provenant de Chine doit arriver en soirée à La Réunion. Plus de 2 millions de pièces constituent cette nouvelle livraison.

Par Aurélie Hoarau - Publié le Samedi 16 Mai 2020 à 15:14 | Lu 65 fois

"Croyez-moi, c’est très compliqué pour recevoir les commandes de Chine", promet Yolaine Costes, vice-présidente du Conseil Régional. C’est donc un soulagement pour elle d’annoncer que plus de deux millions de masques de protection doivent arriver sur l’île dans la soirée. Ceux-ci constituent la deuxième livraison des 3 millions de masques commandés par la Région en Chine. 200 000 masques étaient arrivés samedi dernier.



Le stock comprend 1,7 million de masques chirurgicaux, 400 000 masques FFP2, 200 000 charlottes et 200 000 lunettes de protection. Il est destiné aux soignants, au monde économique et aux établissements scolaires qui doivent ouvrir lundi prochain. Un nouvel avion doit arriver de Tianjin le 22 mai avec à son bord du matériel de protection et une machine pour pouvoir fabriquer des masques dans l’île.





Publicité Publicité