Plus de 2 500 jouets collectés par l’agence immobilière Century 21

Du 26 novembre au 13 décembre 2018, une collecte de jouets avait été organisée par l’agence immobilière Century 21 Lancastel au profit des enfants de la Croix Rouge Réunionnaise.



Parmi les 30 points de collecte, un coffre, destiné à recueillir les jouets, avait même été installé à l’entrée de la mairie centrale de Saint-Paul.



Au total, ce sont précisément 2 573 jouets qui ont été collectés cette année sur les différents points de collecte. Plus de 2 500 jouets et jeux qui ont fait le bonheur des enfants défavorisés.



Le 13 décembre dernier, l’agence a organisé une grande réception pour la remise officielle des jouets à la Croix-Rouge qui a garni le sapin des enfants défavorisés en faveur desquels elle agit. « Nous sommes très fiers d’avoir pu mettre en œuvre cette action qui nous tient tout particulièrement à cœur, au profit des enfants défavorisés grâce à l’association Croix-Rouge, antenne de la Réunion » se réjouit l’agence immobilière. Depuis 2015, date à laquelle Century 21 a lancé sa première collecte de jouets, ce sont au total près de 20 000 jouets de qualité qui ont été récoltés. C’est la deuxième fois consécutive que la ville de Saint-Paul participe à cette collecte « qui met en valeur et renforce encore les liens de solidarité qui soudent les habitants de la Réunion ».