Plus de 150 visiteurs à la Journée portes ouvertes de l’EAIO ce samedi

L’équipe de l’ EAIO ainsi que les intervenants ont eu le plaisir d’accueillir plus de 150 personnes au fil de la journée sur le site de LENA (L’espace Numérique et Artistique) implanté à Trois-Bassins.Ouvert à l’ensemble des usagers du territoire de la côte Ouest , cet événement a attiré un public venu majoritairement de la commune de Saint-Paul.Dans une ambiance conviviale, les visiteurs ont pu participer à différents ateliers artistiques le matin, et assister aux restitutions dans l’après-midi.Un grand merci à tous les visiteurs, les partenaires et les prestataires pour ces bons moments de partage !