Plus de 15.000 euros récoltés par les motards pour lutter contre le cancer

À l’occasion de l’opération "une rose, un espoir", les motards réunionnais ont pu reverser plus de 15.000 euros à la lutte contre le cancer. Par GD - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 10:13

Durant le week-end du 30 avril au 1er mai, vous avez probablement vu des motards une rose à la main. Ces derniers participaient à l’opération nationale "une rose, un espoir". Celle-ci a pour objectif de récolter des dons pour la lutte contre le cancer. Chaque donateur ayant versé plus de 2€ se voyait offrir une rose.



Durant cette opération, ce n’est pas moins de 4000 roses que les motards ont distribuées. Au total, c’est la somme de 15.043,53 euros qui a été récoltée avant d’être reversée aux différentes associations.