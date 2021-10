Communiqué Plus de 100 millions d'euros prêtés à ILEVA pour accélérer la valorisation des déchets

Dans le cadre de la valorisation à grande échelle des déchets ménagers à La Réunion, la Banque des

Territoires et la Banque Postale soutiennent la société ILEVA pour le financement des travaux de l’outil

multifilière RUN’EVA. Deux prêts lui sont accordés : 62,5 M€ par la Banque des Territoires et 40 M€ par

la Banque Postale. Le pôle de valorisation des déchets entrera en fonction en 2023 dans la commune

Publié le Mercredi 6 Octobre 2021

Porté par la société ILEVA, le pôle de valorisation des déchets ménagers RUN’EVA donnera aux territoires Ouest et Sud de l’île, l’outil industriel nécessaire pour rentrer pleinement dans l’ère de l’économie circulaire. Répondant aux plus hauts standards réglementaires et environnementaux, RUN’EVA comprendra 3 filières de valorisation :

o le tri des déchets recyclables

o la méthanisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles et des biodéchets

o la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR), issus des déchets non recyclables



Plus de 200 000 tonnes de déchets supplémentaires seront ainsi traités chaque année au lieu d’être enfouis, sans possibilité de valorisation, et permettront d’accélérer le développement de l’économie circulaire, au profit de territoires plus durables. Pour concilier l’ensemble des modes d’action et assurer le développement de l’économie circulaire, l’engagement de la Banque des Territoires et de la Banque Postale dans la mise en œuvre d’une stratégie multifilière de valorisation des déchets et de protection durable du patrimoine naturel est essentiel.



Confié à un groupement composé du mandataire CNIM, ensemblier industriel français, et des sociétés GTOI, COLAS, SPIE BATIGNOLES, BOLLEGRAAF, NALDEO, ARCHITRAV et l’Atelier Architecte, le chantier mobilisera environ 400 personnes durant la phase de construction. La livraison du Pôle RUN’EVA est prévue pour la fin de l’année 2023, avec une mise en exploitation début 2024.





RUN’EVA

+ 200 000 tonnes de déchets supplémentaires valorisés (matière ou énergie) chaque année

+ 33 000 tonnes de déchets recyclés en plus pour disposer des gisements nécessaires pour l’économie circulaire 60 000 Réunionnais alimentés en électricité grâce à la valorisation énergétique des déchets non recyclables.



Environ 90 emplois créés en plus des 10 actuels pour faire fonctionner le pôle RUN’EVA et environ 1 500 générés par le développement de l’économie circulaire et de filières connexes au pôle.



LES CHIFFRES CLES DU PROJET

Coût des travaux : 314 M€ Subventions - Union Européenne : 21,5 M€ - ADEME : 24,5 M€ Prêts bancaires - Banque des Territoires : 62,5 M€ - Banque Postale : 40 M€ Autres partenaires financiers - Agence France Locale : 68 M€ - Caisse d’Epargne : 27 M€ - Crédit Agricole : 30,5 M€ Participation des EPCI membres d’ILEVA 40 M€



« L’unanimité de nos partenaires derrière le projet de pôle multifilière



RUN’EVA est un signal positif pour La Réunion et un vrai bond en avant dans la gestion des déchets. Les EPCI de La Réunion se sont ainsi positionnés en faveur de la mutualisation des moyens de traitement des déchets grâce au pôle RUN’EVA. Cet alignement régional est le signal d’une nouvelle ère dans la gestion des déchets », souligne Michel Fontaine, président d’ILEVA et président de la CIVIS.



Michel Fontaine, président d’ILEVA, Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, Nathalie Infante, directrice régionale de la Banque des Territoires et Vincent Corduan, directeur régional Outre-Mer de la Banque Postale ont signé, ce jour, deux prêts d’un montant respectif de 62,5 M€ par la Banque des Territoires et de 40 M€ par la Banque Postale pour le financement des travaux de l’outil multifilière RUN’EVA.